Honor WaterPlay 8 – 8-дюймовый планшет с защитой от воды

30 октября 2018, 9:15

Китайская Huawei опубликовала так называемое тизерное фото планшета Honor WaterPlay 8, который пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит 8-дюймовый дисплей, будет обладать двойной основной камерой, что редкость для планшетов, а также защищенным от воды корпусом.По слухам, характеристики новинки окажутся довольно простыми. Менее емким, в сравнении с предшественниками будет и аккумулятор.Анонс Honor WaterPlay 8, скорее всего, стоится уже завтра, 31 октября, в рамках презентации нового флагманского сартфона-слайдера - Honor Magic 2.