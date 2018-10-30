30 октября 2018, 9:15

Honor WaterPlay 8 – 8-дюймовый планшет с защитой от воды

Китайская Huawei опубликовала так называемое тизерное фото планшета Honor WaterPlay 8, который пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит 8-дюймовый дисплей, будет обладать двойной основной камерой, что редкость для планшетов, а также защищенным от воды корпусом.

По слухам, характеристики новинки окажутся довольно простыми. Менее емким, в сравнении с предшественниками будет и аккумулятор.

Анонс Honor WaterPlay 8, скорее всего, стоится уже завтра, 31 октября, в рамках презентации нового флагманского сартфона-слайдера - Honor Magic 2.
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