17 августа 2018, 15:15

Huawei рассказала о миллионных продажах

В рамках презентации смартфона P smart+ в Киеве, компания Huawei поделилась интересной информацией касательно своего места в Украине и мире.

К примеру, по итогам первого полугодия китайский гигант отгрузил на рынок 95 млн. смартфонов, а уже 18 июля был преодолен психологический барьер в 100 млн. единиц. В компании прогнозируют, что если такие темпы будут сохраняться, уже через 2-3 года Huawei будет продавать по 100 млн. смартфонов в первом квартале.

А вот уже к концу текущего года Huawei планирует продать 200 млн. смартфонов в мире.

В Китае Huawei лидирует уже несколько лет подряд. Номер 2 — Oppo; №3 — VIVO,  №4 — Xiaomi.

В нашей стране у Huawei третье место. Рост узнаваемости бренда с 73 до 81%.

Касательно роста продаж смартфонов, в первом полугодии 2018 года в премиум-сегменте рост с 13 до 16%, планшетов с 9 до 20%.
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