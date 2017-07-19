Huawei может представить флагманский P20 еще в этом году

19 июля 2017, 11:10

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что компания Huawei вполне вероятно, что ближе к концу текущего года анонсирует свой новый флагманский смартфон – P20.

Грядущая новинка выйдет как улучшенная версия смартфона P10 Plus.



Эта «трубка», скорее всего, получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440х2560 точек.



В качестве аппаратной платформы отмечен Kirin 960, хотя вместе с тем, не исключается и наличие «на борту» чипа Kirin 970, который пока еще не представлен официально.



Емкость аккумулятора – 4000 мАч.



Но напомним – все эти сведения пока что доступны на стадии слухов, никаких официальных подтверждений этому нет. Как, впрочем, и опровержений.

