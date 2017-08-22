Компания Xiaomi официально представила свой бюджетный фаблет Redmi Note 5A

22 августа 2017, 12:45

Китайская Xiaomi на официальном уровне анонсировала свой уже порядком нашумевший фаблет - Redmi Note 5A.



Новинка получила металлический корпус, и представлена в двух версиях, старшая из которых отличается сканером отпечатков пальцев, а также фронтальной вспышкой для селфи.



Оба терминала, согласно официальным данным, обладают 5,5-дюймовыми дисплеями с разрешением HD, а также аккумулятором на 3080 мАч. В качестве ОС отмечена Android 7.1.1 «из коробки». Кроме того, обе версии терминала поддерживают работу с двумя SIM-картами, а еще есть отдельный слот для карт памяти.



В основе «младшенькой» - 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 на 1,4 ГГц. Кроме того, «под капотом» две камеры – 13Мп и 5Мп плюс, а еще 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ.



Версия «постарше» укомплектована 8-ядерным Snapdragon 435 + 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. Основная камера терминала – 16Мп, а фронтальная – 13Мп.



Старт продаж на территории Китая намечен на 22 августа.