Много новых подробностей касательно смартфона Redmi Note 5A

19 августа 2017, 10:29

Судя по последним слухами из Сети, грядущий бюджетный смартфон Note 5A окажется первым терминалом Xiaomi, у которого будет фронтальная вспышка.

Об этом на днях сообщили внутри компании. Кроме того, словно в подтверждение этих слов, в Сети появился четкий рендер «трубки», на котором можно разглядеть соответствующий «элемент».В продаже Redmi Note 5A появится в двух версиях. Обе они получат 5,5-дюймовый HD-дисплей, а также аккумулятор на 3000 мАч и Android 7.1.1 «из коробки».«Младшая» из новинок окажется с 4-ядерным Qualcomm Snapdragon 425 на 1,4 ГГц, а также 13Мп основной и 5Мп фронтальной камерами. Объем ОЗУ составит 2 ГБ.А вот «старшенький» укомплектуют 8-ядерным Snapdragon 435 + 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Основная камера окажется на уровне 16Мп; фронтальная 13Мп.Анонс новинки состоится 21 августа. Ориентировочный ценник за младшую из двух версий -$150.