Xiaomi Redmi 4A получил релиз Android 7.1.2 Nougat Nightly

24 ноября 2017, 11:15

Стало известно о том, что компания Xiaomi «допилила» и начала распространение прошивки Android 7.1.2 Nougat для смартфона Xiaomi Redmi 4A.

Прошивка помечена как сборка Nightly. Как известно, китайский производитель время от времени выпускает обновления Stable Nightly случайным пользователям, чтобы получить от последних отклик о стабильности ее работы, а уже после этого занимается распространением релиза всем пользователям.Таким образом, если ошибок обнаружено не будет, в скором времени обновление получат все пользователи.