Киевстар начинает внедрение первой в Украине сети VoLTE для звонков через 4G

17 декабря 2020, 11:15

Киевстар начинает внедрять в своей 4G-сети технологию VoLTE (voice-over-LTE), которая позволит абонентам совершать обычные телефонные звонки через сеть скоростного мобильного интернета.

Она заработает уже до конца 2020 года на всей территории страны, где есть 4G-сеть оператора.

«Менее чем за 3 года 85% жителей Украины получили доступ к 4G. По темпам строительства Киевстар опережает даже страны Европейского союза, которым надо было в среднем 5 лет, чтобы получить такой же результат. Это большое достижение компании, которое дает нам возможность внедрять новые технологии, такие как VoLTE. Благодаря этой технологии не только жители крупных городов, но и сел, получат лучшее качество голосовой связи. Ведь она будет работать в современной 4G-сети», – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

Благодаря передаче голоса через 4G абоненты получат лучшее качество звука во время звонков. Соединение между ними будет происходить быстрее, ведь смартфон не будет переключаться между различными стандартами. Абоненты смогут пользоваться 4G даже во время разговоров. Но разговоры в сети VoLTE не повлияют на тарификацию интернета, мегабайты за звонки не будут списываться.

Запуск новой технологии по всей территории страны, где работает 4G от Киевстар, это первый важный этап. Он завершится уже в декабре 2020 года.

Следующий этап – возможность пользоваться этой технологией на смартфонах абонентов, зависит от производителей девайсов. Ведь особенность VoLTE в том, что производители смартфонов отдельно активируют работу этой технологии в сети каждого мобильного оператора. Для этого Киевстар ведет активные переговоры с самыми популярными в Украине брендами.

Например, сейчас уже активированы такие модели смартфонов Apple: iPhone 12 и 12 Pro, iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, iPhone XR и XS MAX, iPhone SE. В течение 2021 производители смартфонов активируют VoLTE на других популярных моделях, которые поддерживают эту технологию.

Сначала VoLTE будет доступен для абонентов контрактной формы обслуживания, которые активно пользуются большинством услуг Киевстар. А в течение 2021 технология станет доступной для абонентов предоплаты.

Напомним, что сегодня 4G-сеть Киевстар работает почти в 14 тысячах населённых пунктов, где живет 85% населения страны. Чтобы это стало возможным, мобильный оператор установил наибольшее количество базовых станций с поддержкой 4G – более 13 000. А инвестиции в скоростной мобильный интернет от Киевстар начиная с 2015 года уже превысили 30 млрд грн.