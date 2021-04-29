Обзавелись новеньким Redmi 9T? Самое время подобрать чехол!

29 апреля 2021, 13:15

Xiaomi Redmi 9T – популярный смартфон производителя, который привлекает стильным видом, практичностью, функциональностью. Любимый гаджет требует должного к себе отношения, вот почему сразу же после приобретения важно позаботиться о защитных средствах. Одним из таких незаменимых аксессуаров является защитный чехол, который помогает продлить срок службы смартфона, придает ему эксклюзивности, защищает от сколов, царапин и пр. Популярность модели способствуют большому разнообразию защитных чехлов (ссылка), поэтому каждый покупатель сможет найти для себя подходящее решение.

Основываясь на статистике, самыми популярными являются следующие типы чехлов:

Бампер — это рамка, которая надевается на боковые грани телефона. Дисплей и задняя панель оставляются открытыми. Благодаря высоким бортикам прибор не соприкасается с поверхностью, на которую ставится.

Накладка — такая модель закрывает заднюю панель и боковые грани устройства. Чехлы-накладки представлены в разнообразии дизайнерских решений.

Книжка — напоминает книжку и защищает смартфон со всех сторон. Отдельные варианты на передней крышке имеют прозрачное окошко, благодаря чему можно видеть время и просматривать поступающие сообщения.

Флип — напоминает чехол-книжку, но открывается не в бок, а по вертикали.

Мы проанализировали доступные варианты и сформировали свой список лучших чехлов для смартфона Xiaomi Redmi 9T:

1. Пластиковый чехол NILLKIN Frosted Shield. Эта модель надежно защитит ваш смартфон от грязи, царапин, трещин. Она сделана из прочного, устойчивого к ударам поликарбоната и переносит даже самые сильные падения, оставляя смартфон невредимым. Аксессуар полностью повторяет размер и все изгибы корпуса, плотно на нем держится, не скользит в руках. На шероховатом покрытии не остаются следы от пальцев. Модель максимально легкая и тонкая, за счет этого смартфон практически не увеличивается в размерах. Она служит годами без потери первозданного вида.2. UniCase Magnetic Ring. Стильная и практичная модель, в производстве которой использован эластичный термополиуретан. Чехол надежно защищает поверхность от царапин и потертостей, а также от падений, амортизируя основной удар и исключая появление трещин.3. UniCase Hybrid X. Аксессуар обеспечивает максимальную защиту, без ущерба внешнему виду и удобству пользования. Он имеет двухкомпонентную конструкцию, рассчитанную на максимальную защиту от корпуса, экрана и внутренней начинки от поломок. Основу составляет качественный пластиковый панцирь, оберегающий части смартфона от поломок. Внутри есть силиконовый "амортизатор", смягчающий удары при падении с высоты.4. KHAZNEH Wallet Cover. Вариант выполнен в виде "книжки" и прекрасно защищает корпус, дисплей Redmi 9T. Стильный кожаный аксессуар становится украшением гаджета. Поверхность изделия приятна на ощупь, не сохраняет на себе следы от пальцев.

Для фиксации верхней крышки есть ремешок с магнитным замком. На внутренней части аксессуара есть отделения для пластиковых карт и денег, поэтому ее можно использовать и в качества бумажника.

Многие типы чехлов имеют дополнительные функциональные возможности. Например, есть изделия со встроенной батареей. Это прекрасное решение для тех, кто часто использует гаджет в течение дня и ему постоянно требуется подзарядка. Вы можете приобрести специальные противоударные накладки, в конструкции которых есть металлическая пластина. Они максимально защищают телефон и спасают даже при сильном механическом воздействии. Большое разнообразие чехлов позволяет подбирать модель в соответствии со своими вкусами, финансовыми возможностями и потребностями.