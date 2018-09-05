Vodafone создал цифровой портрет украинского меломана

5 сентября 2018, 12:45

31 августа на НСК "Олимпийский" собрались поклонники культовой американской группы Imagine Dragons.

Меломаны оказались большими любителями мобильного интернета. Проанализировав обобщённые обезличенные данные о собравшихся, Vodafone создал портрет типичного посетителя киевского концерта мировых звезд. Им оказался обладатель iPhone 7, активный интернет-пользователь, который живет на Позняках.

А теперь подробнее. Концентрация обладателей смартфонов на Олимпийском в этот день была в 1,6 раз выше, чем в среднем по стране – 98% против 60%. Самым популярным смартфоном в этот вечер стал iPhone 7, опередив iPhone 6S и iPhone X. Доля пользователей iPhone на НСК "Олимпийский" в этот вечер оказалась в 1,5 раза выше, чем в целом по стране, и достигла 45%. Половина аудитории пользовалась смартфонами на базе ОС Android.

85% собравшихся выходили в этот вечер в интернет. Посетители потратили во время концерта в 2,6 раз больше интернет-трафика, чем они тратят в любой другой пятничный вечер. Пик нагрузки пришелся на час с 19:00 до 20:00 – время перед началом концерта, когда в социальные сети заполонили селфи и сториз с НСК «Олимпийский». Клиенты Vodafone, которые находились в это время на стадионе, получили сообщение с трек-листом концерта и могли повторить слова песен, чтобы спеть вместе с Imagine Dragons.

Концерт Imagine Dragons побил все летние рекорды НСК «Олимпийский» – клиенты Vodafone загрузили 31 августа на 30% больше интернет-трафика, чем во время финального матча Лиги Чемпионов, и на 15%, чем во время концерта «Океана Эльзы» на День Независимости. 60% всего трафика на концерте пришлось на 4G сеть.

Услышать вживую лидеров мировых хит-парадов поспешили не только Киевляне и жители пригородов. На концерт, который проходил при поддержке Vodafone впервые в Украине, 47% всех меломанов приехали из Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Далеко не все поторопились везти домой невероятный драйв и заряд эмоций, полученный на концерте. Только 56% отправились спать сразу после концерта, остальные продолжили делиться своими эмоциями с друзьями в социальных сетях, отмечать завершение лета в одном из столичных кафе или просто гулять по городу еще около трех часов. А затем разъехались по домам – больше всего поклонников американских рок-звезд среди киевлян оказалось на Позняках, в Голосеево, Святошино и на Оболони.

