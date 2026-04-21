В Барселоне пройдет крупнейший фестиваль Kpop в Европе

21 апреля 2026, 8:15

Music Bank by Korean Power пройдет 12 сентября на Олимпийском стадионе в Барселоне. Ожидается, что концерт соберёт до 50 тысяч зрителей.



Барселона станет третьей европейской площадкой фестиваля: в предыдущие годы он проходил в Мадриде и Лиссабоне. Имена участников пока не объявлены — организаторы пообещали раскрыть их позже.