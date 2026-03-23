В Барселоне пройдёт фестиваль на морской сцене

В Барселоне пройдёт первый фестиваль Blaumarí Music с концертами на платформе, установленной прямо над водой в Port Vell.
Сцену разместят у причала Moll Barcelona Nord — пространство ранее не использовалось как концертная площадка.
В программе: Kamasi Washington, UB40 feat. Ali Campbell, The Cardigans, Gipsy Kings, Sau, Nile Rodgers & CHIC, Joss Stone, Alan Parsons, James и Rufus Wainwright. Также заявлена постановка La Traviata и Nit d’Havaneres.
Билеты поступят в продажу 23 марта через официальный сайт https://blaumarimusic.com/. Это первый случай, когда причал задействуют под масштабный музыкальный проект.