"NS" поделился своим видением на проблемы профессиональных игроков в Dota 2

11 ноября 2020, 12:02

Если верить официальному заявлению стримера и аналитика Ярослава "NS" Кузнецова, то не стоит в данное время спешить делать ставки на официальные соревнования по Dota 2 на различных площадках, как, например, dota2betz.com. По его мнению, в СНГ назревают очень существенные проблемы с профессиональной сценой н территории СНГ в этой игровой дисциплине.

Больше об официальном заявлении

Профессиональный аналитик полагает, что всё больше и больше официальных киберспортивных организаций полностью игнорируют потребность в воспитании новой генерации молодых игроков. Никто не желает выделять средства на тренировку новых кадров. В основной массе все по старинке полагаются только на успешную ротацию уже состоявшихся профессиональных игроков.

Этими и многими другими своими мыслями Ярослава "NS" Кузнецова поделился во время одной из последних своих трансляций на платформе для онлайн стримов, под названием Twitch. Более полный текст заявления представлен ниже.

Общая идея заявления аналитика

"Хоть в нашем регионе и наблюдается некий мнимый прогресс в сфере киберспорта, на самом деле всё обстоит более чем плачевно. В нашем регионе прогрессивно уменьшается количество команд, организаций и тегов, которые могли бы создать для новых игроков достойные условия. Даже уже старые, давно доказавшие свой профессионализм команды страдают довольно существенным образом", - говорит в своём заявлении стример и аналитик.

"Проблема в том, что наши организации стали слишком жадными и циничными. Что стало тому причиной мне доподлинно не известно. Однако пора вносить некоторые корректировки".

"Хочется сказать спасибо разве что только Virtus.Pro, которые сравнительно недавно дали возможность молодёжи из паблика создать свою собственную команду. Это, безусловно, принесло определенные плоды, однако этого явно не достаточно для покрытия полноценной потребности в новых кадрах и свежих лицах в Dota 2", - продолжил Ярослав Кузнецов.

О проблемах преемственности в киберспорте

"Как-то на The International, который проходил в Шанхае, у меня состоялся спор с RAMZEs, и говорил так: "Блин, вы почему-то думаете только об уже состоявшихся звёздах, хотя прямо у вас под носом в разнообразных пабликах сидят целые толпы настоящих самородков. Необходимо просто уделить немного времени и как следует их обучить. Конечно, это может занять много времени и иногда бывает крайне лень этим заниматься. Зато есть большой шанс, что именно такой игрок выстрелит".

"RAMZEs же тогда ответил мне что-то вроде: "Старик, мне не хотелось бы спорить с тобой по этому поводу". Хотя при этом необходимо учитывать, что всего-то каких-то пять лет назад он и сам был таким молодым, никому не известным игроком из паблика, которому дали соответствующую возможность. Почему теперь он не хочет обучать молодежь – это полная загадка для меня", - продолжил Кузнецов.

"Присутствует очень выраженная закостенелость в мышлении. Мне все чаще и чаще говорят, когда я предлагаю обучать молодёжь: "Да ну их! У них же совершенно никакого опыта!". А как же вы сами стали топовыми игроками? Почем вы считаете, что молодые не сумеют пройти этот же путь? Неужели никому не хочется передать молодым свой опыт? Обучить их? Я искренне считаю, что необходимо создавать полноценный институт преемственности в дисциплине Dota 2 в СНГ, пока нас окончательно не скатили в болото наши соперники из других регионов", - закончил свою основную мысль Ярослав "NS" Кузнецов.