AOC представляет серию B2: мониторы начального уровня без рамок

31 января 2020, 10:45

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, представляет три новых монитора в линейке начального уровня B2.

Модели оснащены безрамочными с трёх сторон дисплеями диагональю 21,5 дюйма (54,7 см), 23,8 дюйма (60,4 см) и 27 дюймов (68,6 см), обладают разрешением Full HD (1080p), сверхтонкие и поддерживают крепление VESA. Широкие углы обзора (178°) гарантируют неизменное восприятие цвета с любой точки. 21,5-дюймовая модель 22B2H оснащена VA-панелью с глубоким черным и яркой цветовой гаммой, в то время как 23,8-дюймовая 24B2XH и 27-дюймовая 27B2H оборудованы панелями IPS, отличающимися реалистичными цветами. Входы VGA и HDMI 1.4 позволяют легко подключать различные устройства. Все три модели подойдут пользователю, который ищет простой и экономичный монитор.

Мониторы AOC в линейке B2 обладают следующими характеристиками: разрешение Full HD (1920x1080 пикселей) и реалистичная цветовая гамма панели IPS (для моделей 24B2XH и 27B2H), впечатляющий контраст, который обеспечивает панель VA (модель 22B2H). Такие возможности позволят комфортно работать, учиться, смотреть кино и играть. Все панели поддерживают частоту обновления 75 Гц, отображая на 25% больше кадров в секунду, чем обычный монитор с частотой 60 Гц, благодаря чему курсор или видео движутся более плавно.Несмотря на то, что новые мониторы относятся к начальному уровню и продаются по доступной цене, они лишены рамок с трёх сторон, а панель заканчивается на краю устройства, благодаря чему создаётся впечатление парящего в воздухе изображения. Такая конструкция позволяет увеличивать производительность при создании бесшовной системы из нескольких мониторов.Все три модели линейки B2 оснащены входами VGA и HDMI, а также выходом для наушников. Это означает, что к ним подключаются даже устаревшие ПК, использующие технологию VGA. Помимо этого, через разъём HDMI можно подключить современные устройства: настольные и мобильные ПК, проигрыватели DVD или Blu-ray, игровыеприставки и т.д.Функциональность на этом не заканчивается: линейка B2 также оснащена технологией FlickerFree, которая устраняет мерцание, используя постоянный ток вместо широтно-импульсной модуляции при настройке уровня яркости. Это предотвращает головные боли и усталость глаз, которые часто возникают при мерцании изображения.

Кроме того, чтобы снизить утомляемость глаз в тёмное время суток и в условиях низкой освещённости, режим LowBlue уменьшает излучение в синей части спектра.



Мониторы AOC B2 Series появятся в продаже в феврале по ориентировочным ценам: 22B2H — 2 299 гривен, 24B2XH — 2 599 гривен, 27B2H — 3 499 гривен.