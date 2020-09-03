Новая линейка мониторов Philips E2

3 сентября 2020, 13:45

Компания MMD, ведущий специалист по производству дисплеев и лицензионный партнер Philips по выпуску мониторов, представляет линейку Philips E2.

Новое семейство продуктов сочетает элегантный дизайн и инновационные функции, которые подойдут для дома и офиса. Ультратонкая конструкция без рамок с трёх или четырёх сторон обеспечивает максимальный размер экрана с минимумом отвлекающих факторов, что особенно удобно при работе с графикой и в других профессиональных приложениях. Помимо этого, благодаря широкому набору функций новая линейка станет идеальным выбором для тех, кому важны точность цветопередачи и детализация.



Более высокое разрешение — это большее количество пикселов на дисплее и лучшая детализация, что особенно важно для профессиональных пользователей —графических дизайнеров, дизайнеров САПР и архитекторов. Но оценят это и все остальные. Миссия нового флагмана E2 — обеспечить отличные впечатления от просмотра благодаря моделям с разрешением от Full HD до 4K UHD, а также гарантировать превосходное качество изображения (к примеру, технология UltraWide Color обеспечивает внушительную глубину в 1,07 миллиарда цветов).

Все мониторы в линейке E2 обладают широкими углами обзора, что гарантирует чёткое изображение с высоким уровнем контрастности. Впечатления от просмотра улучшают технология SmartContrast, которая анализирует отображаемый контент, автоматически регулирует цвета и контролирует интенсивность подсветки, а также технология SmartImage, которая также анализирует картинку и динамически оптимизирует контраст, насыщенность цвета, резкость статичных изображений и видео.



Новая линейка мониторов оснащена SmartImage Game Mode — легко доступным экранным меню настроек специально для геймеров. Например, режим «FPS» (для шутеров от первого лица) улучшает тёмные темы в играх и позволяет видеть скрытые объекты в тёмных областях, а режим «Гонки» (Racing) активирует самое быстрое время отклика, максимальную цветопередачу и другие настройки изображения.

Каждый из новых мониторов обладает определёнными функциями для плавности игрового процесса. Например, модели Philips 242E2FA и 272E2FA отличаются временем отклика 1 мс (MPRT ), в то время как Philips 288E2A и 345E2AE, с другой стороны, обеспечивают плавную работу без артефактов практически при любой частоте смены кадров благодаря технологии AMD FreeSync™.



Мониторы нового семейства E2 оснащены целым рядом технологий, разработанных для улучшения пользовательского опыта. Режим EasyRead обеспечивает удобство чтения, аналогичное чтению с бумаги, технология Flicker-free и режим LowBlue гарантируют комфортный просмотр и повышение продуктивности без чрезмерной нагрузки на глаза соответственно. Устройства также оборудованы незаметной кнопкой-переключателем EasySelect, которая позволяет быстро и легко регулировать настройки в экранном меню. Система управления кабелями позволит легко организовать рабочее пространство.

Некоторые модели, такие как Philips 288E2A и 345E2AE, также поддерживают активное двойное соединение и просмотр благодаря технологии MultiView. Она позволяет работать одновременно с несколькими устройствами, такими как ПК и ноутбук, если необходима многозадачность.

Все новые мониторы не содержат вредных веществ, таких как свинец и ртуть, соответствуют требованиям RoHS и продаются в переработанном на 100% упаковочном материале. Также устройства обладают сертификатами Energy Star 8.0 и TCO. Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки.



Новая линейка E2 включает Full HD ЖК-мониторы Philips 242E2FA и Philips 272E2FA, 4K Ultra HD ЖК-монитор Philips 288E2A и UltraWide ЖК-монитор Philips 345E2AE.