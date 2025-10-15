В США представили новую установку для запуска Tomahawk

15 октября 2025, 11:15

Американская компания Oshkosh Defense представила свое семейство многоцелевых автономных транспортных средств (FMAV) на ежегодной встрече и выставке Ассоциации армии США (AUSA).

Среди них X-MAV — специализированная пусковая установка, способная запускать до четырех крылатых ракет Tomahawk.Как известно, Украина добивается от США разрешение на покупку Tomahawk. Однако это ракеты изначально были приспособлены для морского базирования (запускаются с кораблей и подлодок), что не подходит Украине.Они также могут запускаться с наземных пусковых установок Typhon, но они поступили на вооружение армии США только в 2023 году. Defence Express писало, что компромиссным вариантом могут быть пусковые установки LRF, от которых решил отказаться Корпус морской пехоты США из-за их низкой проходимости по слабым грунтам, что не будет проблемой для Украины. Их вскоре планируют снять с эксплуатации.