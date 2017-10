Что "КрАЗ" показал на выставке вооружений "AUSA-2017"

11 октября 2017, 12:45

«АвтоКрАЗ» впервые представляет свою продукцию на выставке вооружений Ассоциации армии США «AUSA-2017», проходящей 9-11 октября в Вашингтоне.

AUSA - ежегодная выставка-конференция Ассоциации армии США (Association of the US Army), на которой презентуются новые оружейные разработки и обсуждаются актуальные вопросы американского и мирового оборонного сектора.

На масштабной национальной экспозиция, развернутой ГК «Укроборонпром», кроме ПрАТ «АвтоКрАЗ» презентуют себя еще 20 предприятий украинского ОПК, среди которых «Завод им. Малышева», ХКБМ им. Морозова, Киевский и Житомирский бронетанковые заводы, Киевский завод «Радар», НПК «Искра», госкомпания "Укрспецэкспорт" и ее дочерние компании.

Во все дни работы выставки Кременчугский автозавод, его продукцию презентуют топ-менеджеры компании. Потенциальные партнеры-посетители на AUSA смогут ознакомиться с перспективной украинской бронетехникой и другой новой спецтехникой, созданной на «КрАЗе» и на его базе в партнерстве с другими производителями боевых спецнадстроек .



Об итогах выставки можно будет говорить позже, после ее завершения, но «АвтоКрАЗ» рассчитывает, что участие в этом мероприятии будет результативным для расширения клиентской и партнерской базы, а также перевода своей военной техники на стандарты НАТО.