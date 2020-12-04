Модульный компьютер Razer Tomahawk поступил в продажу по цене $2400

4 декабря 2020, 10:45

Ещё в январе на выставке CES 2020 компания Razer представила новую концепцию модульного настольного компьютера Tomahawk. И вот теперь сообщается о начале продаж устройств данного типа.



Десктоп выполнен в металлическом корпусе. Модульная конструкция обеспечивает простоту установки или замены компонентов, в частности, дискретного графического ускорителя и накопителей. В нижней части предусмотрена фирменная многоцветная подсветка Razer Chroma RGB с палитрой из 16,8 млн оттенков.

В основе компьютера — вычислительный узел Intel NUC 9 Extreme Compute Element. В его состав входит процессор Core i9-9980HK, содержащий восемь ядер с возможностью одновременной обработки до шестнадцати потоков инструкций. Тактовая частота варьируется от 2,4 ГГц до 5,0 ГГц. Объём оперативной памяти DDR4-2667 составляет 16 Гбайт.

Устройство несёт на борту твердотельный накопитель PCIe NVMe вместимостью 512 Гбайт и жёсткий диск на 2 Тбайт со скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (AX200) и Bluetooth 5.0.



Некоторые модификации изначально оборудованы мощным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3080. В число доступных разъёмов входят два интерфейса Thunderbolt 3, четыре порта USB 3.2 Gen2 Type-A и стандартные аудиогнёзда.