Германия будет искать Patriot для Украины по всему миру — Кулеба

5 апреля 2024, 11:15

По его словам, ФРГ как глава коалиции по противовоздушной обороне в контактной группе помощи Украине "Рамштайн", "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО".



"И что можно сделать, какие комбинации построить для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину", – передал Кулеба намерения немецкой стороны.