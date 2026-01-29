ГлавнаяНовости
29 января 2026, 8:15

Германия готовит новые поставки IRIS-T для Украины

Об этом сообщил посол ФРГ в Киеве Хайко Томс.

По его словам, Германия уже передала девять таких комплексов и в ближайшее время отправит еще несколько.


