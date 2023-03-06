6 марта 2023, 12:45

Facebook та Instagram продовжують стрімко втрачати аудиторію в Україні, - дослідження PlusOne.

Це здебільшого пов’язано із виїздом людей за кордон через збройну агресію Росії.Основні тенденції станом на січень 2023 року:- українська аудиторія Facebook зменшилась на 2,05 млн і складає тепер 13,7 млн користувачів;- річне падіння Instagram стало ще більшим – на 4,1 млн користувачів, і тепер його аудиторія складає 11,6 млн.«Спад соцмереж зафіксовано майже у всіх областях та обласних центрах, особливо у прифронтових зонах та тих, які постійно обстрілюють росіяни. Західні області та міста України також втрачають аудиторію, тож внутрішня міграція не змогла врятувати від падіння навіть в цих регіонах. Частка користувачів десктопної версії продовжує падати та не перевищує 11% серед усіх вікових груп», - зазначається в дослідженні.