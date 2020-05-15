15 мая 2020, 13:45

NVIDIA расширяет возможности NVIDIA Clara и находит новых партнеров

Расширяя платформу для задач здравоохранения NVIDIA Clara, NVIDIA сегодня заявила о ее новых возможностях и новых партнерствах, чтобы помочь медицинскому сообществу лучше диагностировать и лечить COVID-19.



Платформа объединяет ИИ и ускоренные вычисления, помогая исследователям в области медицины, поставщикам технологических решений и больницам справляться с пандемией новыми быстрыми методами:



Рекордная скорость секвенирования генома — ПО NVIDIA Clara Parabricks® для геномики, доступное по бесплатной 90-дневной лицензии для исследователей COVID-19, демонстрирует ранее недостижимую скорость работы: анализ полной последовательности ДНК генома человека занимает теперь менее 20 минут.

ИИ-модели для распознавания болезней — доступные уже сегодня, ИИ-модели были разработаны совместно с Национальными институтами здравоохранения для изучения последствий COVID-19 по КТ снимков груди и создания новых инструментов для лучшего понимания, измерения и распознавания инфекций.

NVIDIA Clara Guardian для небольших больниц — представленная сегодня система NVIDIA Clara Guardian™ применяет технологии умного видеоанализа и автоматического распознавания речи, чтобы «умные» госпитали нового поколения могли выполнять мониторинг основных жизненных показателей пациентов при минимальном вовлечении сотрудников.



«Пандемия COVID-19 ускорила взаимодействие технологической, исследовательской и медицинской индустрий с целью разработки новых вычислительных решений, позволяющих быстрее понять, как распространяется и насколько опасна эта болезнь, - говорит Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), вице-президент направления Healthcare в NVIDIA. - Еще никогда необходимость в применении лучших ИИ-технологий и ускоренных вычислений ко всем аспектам здравоохранения не было столь острой. Результаты применения новейших технологий будут ощутимы далеко за пределами пандемии».



NVIDIA Clara Parabricks работает на представленных сегодня GPU NVIDIA A100 и демонстрирует рекордную скорость секвенирования ДНК генома — менее 20 минут. NVIDIA также представила GPU-ускоряемые конвейеры секвенирования РНК, которые выдают результаты менее чем за два часа, что дает исследователям важную информацию о восприимчивости пациента к болезни, ее прогрессирования и реакции на лечение.



«В нашей работе дорога каждая минута. NVIDIA Clara Parabricks применяют исследователи в Центре редких детских заболеваний, чтобы определить наиболее эффективные методы лечения для каждого пациента и обеспечить получение результатов в течение дня», - говорит Глэн Отеро (Glen Otero), вице-президент по научным вычислениям Исследовательского института трансляционной геномики.



Чтобы пользователи могли получить преимущества от ускорения NVIDIA Clara Parabricks в облаке, NVIDIA вносит свою лепту и в развитие корпоративной облачной платформы DNAnexus.

