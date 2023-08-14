14 августа 2023, 11:15

В 2023 году количество инсультов увеличилось на 16%, - Минздрав

По данным министерства здравоохранения, из-за войны средний возраст пациентов с диагностированным инсультом может снизиться ориентировочно на 10-15 лет.


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