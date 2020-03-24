NVIDIA предоставляет исследователям COVID-19 бесплатный доступ к Parabricks

Программное обеспечение под GPU по секвенированию генома ускорит понимание природы нового коронавируса.
В эти непростые времена мы все сплачиваемся и помогаем друг другу. В ответ на пандемию коронавируса NVIDIA предлагает вооружиться инструментами, которые помогут понять природу COVID-19 и найти ему эффективное противодействие.
Начиная с сегодняшнего дня, NVIDIA бесплатно предоставляет 90-дневную лицензию на Parabricks всем исследователям нового коронавируса. ПО Parabricks основано на популярном наборе инструментов Genome Analysis и работает на базе GPU, ускоряя анализ данных в секвенциях до 50 раз. NVIDIA следит за ситуацией, и мы будем готовы продлевать доступ по мере необходимости.
Если у вас есть доступ к графическим процессорам NVIDIA, заполните форму, чтобы получить лицензию на Parabricks.
Для исследователей, работающих с секвенированием с длительным считыванием Oxford Nanopore, на GitHub доступен репозитарий инструментов, ускоряемых на GPU. Ускорение на графических процессорах NVIDIA также поддерживают такие приложения, как Medaka, Racon, Raven, Reticulatus, Unicycler.
В настоящий момент исследователи секвенируют как геном коронавируса, так и геномы людей, заболевших COVID-19, чтобы понять, как распространяется болезнь и кого она затрагивает в первую очередь. Однако анализ последовательностей геномов занимает много времени и требует существенных вычислительных ресурсов.
Ускорение научных исследований уже давно является одной из приоритетных задач NVIDIA. Команда Parabricks вошла в состав NVIDIA в декабре 2019, дополнив существующий инструментарий NVIDIA новейшими инструментами в области секвенирования генома. Инструменты Parabriks помогают сократить время определения вариантов генома человека от дней до часа всего на одном сервере.
Учитывая беспрецедентную скорость развития пандемии, такое быстрое получение результатов может помочь быстрее понять эволюцию вируса, чтобы быстрее создать эффективные вакцины.
NVIDIA приглашает партнеров присоединиться к помощи исследователям. В настоящий момент мы обсуждаем возможность предоставления вычислительных ресурсов и доступа к Parabricks на платформах провайдеров облачных сервисов и суперкомпьютерных центров.
Последние новости
- Связь | Сегодня, 16:05
ПриватБанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Министерство инфраструктуры Украины и Bolt запускают проект для медиков
- Связь | Сегодня, 14:45
Microsoft Azure with Kyivstar – следующий шаг в развитии партнерства с Microsoft
- Интернет | Сегодня, 14:15
NVIDIA предоставляет исследователям COVID-19 бесплатный доступ к Parabricks
- Интернет | Сегодня, 13:45
Uber предоставит бесплатные поездки по всей Украине
- Связь | Сегодня, 13:15
Vodafone TV бесплатно покажет сериалы на карантине
- Связь | Сегодня, 12:45
ВОЛЯ открыла доступ к различному контенту на период карантина
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Игровая компьютерная гарнитура OKLICK HS-L930G SNORTER с объёмным 7.1 звучанием
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Портативная акустическая система SVEN PS-435
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 8:33
Cablexpert CC-HDMI4-1M – когда нужно быстро подключиться по HDMI
- Обзоры | 19 марта, 12:27
ColorWay CW-DL02B-B - настольная лампа со встроенным аккумулятором и не только
- Обзоры | 15 марта, 17:40
СolorWay CW-CHE64B – когда за цену нестыдно!
- Обзоры | 15 марта, 11:26
Cablexpert CC-HDMI4-10M – твое подключение на “десятку”!
- Обзоры | 14 марта, 17:18
ColorWay CW-CHS06QW: зарядка для семьи!
- Обзоры | 9 марта, 17:04
Cablexpert DSP-2PH4-04 – “место для двоих”!
- Аналитика | 9 марта, 13:20
Самое интересное за неделю. Выпуск №7 - OPPO присоединились к платформе AVANCI и крутые новинки HUAWEI
- Обзоры | 7 марта, 14:24
Nokia 7.2: NFC, четыре камеры и впечатляющий дизайн
- Обзоры | 2 марта, 14:01
BOSCH Profes.GSR 12V-15 (0.615.990.G6L): просверлит и закрутит!
Популярные новости
- Железо | Позавчера, 10:17
Ubiquiti представляет беспроводные точки доступа LTU 5.00
- Железо | Позавчера, 10:14
Предзаказ на приборы измерения температуры тела человека от UNV 5.00
- Железо | 20 марта, 10:08
Romsat начал продажи нового кабеля VYTA PARA 5.00
- Связь | Сегодня, 16:05
ПриватБанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн 0.00
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Министерство инфраструктуры Украины и Bolt запускают проект для медиков 0.00
- Связь | Сегодня, 14:45
Microsoft Azure with Kyivstar – следующий шаг в развитии партнерства с Microsoft 0.00
- Интернет | Сегодня, 14:15
NVIDIA предоставляет исследователям COVID-19 бесплатный доступ к Parabricks 0.00
- Интернет | Сегодня, 13:45
Uber предоставит бесплатные поездки по всей Украине 0.00
- Связь | Сегодня, 13:15
Vodafone TV бесплатно покажет сериалы на карантине 0.00