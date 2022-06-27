С Беларуси начала эвакуироваться элита, — СМИ

27 июня 2022, 11:45

Как сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, в приграничном Мозыре наблюдается необычная активность: местная "элита" эвакуируется из города, а на территорию нефтеперерабатывающего завода въехало большое количество вооруженных людей. Впоследствии оттуда начали активно вывозить топливо.

"Вполне возможно, что такие меры обусловлены опасением беларуского руководства остаться без топлива в случае удара по предприятию. Фактическая эвакуация из Мозыря началась после 20 июня. Состоятельные лица начали организовывать эвакуацию собственных семей за границу или на север Беларуси", - рассказали журналистам источники в спецслужбах.