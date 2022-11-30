В Кремле хотят ликвидировать Лукашенко, чтобы взять армию Беларуси под контроль

30 ноября 2022, 12:45

Аналитики института Роберта Лансинга со ссылкой на российское военное командование сообщили, что на нелегитимного президента могут совершить покушение, и вне зависимости от того, будет ли успешным устранение Лукашенко, сфабриковать "доказательства" причастности к этому Украины и Польши под руководством разведки НАТО.

Аналитики считают, что это даст формальный повод для дальнейшего участия беларуских войск в боевых действиях,Таким образом РФ хочет втянуть Беларусь в войну, поглотив страну и лишив ее суверенитета.