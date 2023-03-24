Миру грозит новая гонка ядерных вооружений, — The Wall Street Journal

24 марта 2023, 10:15

Неоднократные намеки Кремля на возможность применить ядерное оружие разрушили ядерное табу, существовавшее со времен Второй мировой войны.

Это рискует создать прецедент, который мог бы подтолкнуть другие страны к поиску ядерного оружия.

Россия перепрофилировала ракеты на различные типы пусковых платформ, используя, например, противокорабельные и надводные, ракеты "воздух". Этим самым усложнив любые предстоящие усилия по контролю над вооружениями, основанные на дифференциации между различными типами ракет и пусковыми платформами.Северная Корея провела успешные испытания подводного беспилотника с ядерным оружием, заявило агентство Рёнхап со ссылкой на заявление правительства.По информации издания "Голос Кореи", испытания касались "ядерного беспилотника", который может вызвать радиоактивное цунами. По словам СМИ, испытаниями руководил сам лидер КНДР Ким Чен Ын.Согласно заявлению правительства, эти беспилотники могут тайно подплывать к нужному месту и с помощью подводного взрыва вызвать сильное радиоактивное цунами, которое способно уничтожить группировки кораблей и порт противника. Ким Чен Ын выразил свою радость результатами испытаний и еще раз призвал противников прекратить провокационные военные учения, которые, по его мнению, направлены против Северной Кореи.