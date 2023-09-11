Северная Корея готова заключить соглашение о поставках оружия России

11 сентября 2023, 9:15

По данным издания, РФ могла бы расплатиться за северокорейское оружие зерном, нефтью и военными технологиями, а также валютой.

Рф, вероятно, сможет нарастить производство артиллерийских боеприпасов до 2 млн в год, но этого недостаточно для ведения войны против Украины, - Reuters«У них [оккупантов] довольно затруднительное положение. Потому что если вы потратили 10 миллионов снарядов в прошлом году, и находитесь в центре боя, а можете производить только 1-2 миллиона боеприпасов в год, то я не думаю, что это очень сильная позиция.К тому же, когда вы потеряли 2000 танков, то вам нужно десятилетие, чтобы достичь того количества, с которого вы начали», - заявил изданию неназванный чиновник.