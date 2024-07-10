Пісторіус запросив додаткове фінансування на допомогу Україні

10 июля 2024, 8:45

Приблизно 7 мільярдів євро, виділених на підтримку Києва у нинішньому федеральному бюджеті Німеччини, вже переважно витрачені або зарезервовані за контрактами.

На нові поставки в другій половині 2024 року залишилося трохи менше 200 мільйонів євро.У зв’язку з цим міністр оборони Борис Пісторіус звернувся до міністра фінансів Крістіана Лінднера з проханням про додаткове фінансування ще на 4 мільярди євро. Ці кошти Пісторіус хоче використати для доставки в Україну більшої кількості боєприпасів, терміново необхідних запасних частин та, можливо, додаткових танків Leopard 1A.