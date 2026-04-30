Пентагон офіційно оприлюднив вартість війни проти Ірану

30 апреля 2026, 12:15

США вже витратили близько 25 мільярдів доларів на військові дії проти Ірану. Про це повідомив головний фінансовий директор Міністерства оборони США Джулс Герст під час слухань у Палаті представників.

Герст разом із міністром оборони США Пітом Хегсетом і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном виступили перед Комітетом з питань збройних сил щодо фінансування Пентагону на наступний рік.За його словами, основна частина витрат припала на боєприпаси. Також кошти спрямовувалися на експлуатацію техніки, обслуговування військ і заміну озброєння, використаного в ході операції на Близькому Сході.Ця сума стала першою офіційною оцінкою вартості конфлікту, який розпочався наприкінці лютого. У Пентагоні зазначають, що остаточні витрати можуть бути значно вищими – після повної оцінки відомство планує звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування.