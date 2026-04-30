30 апреля 2026, 12:15

Пентагон офіційно оприлюднив вартість війни проти Ірану

США вже витратили близько 25 мільярдів доларів на військові дії проти Ірану. Про це повідомив головний фінансовий директор Міністерства оборони США Джулс Герст під час слухань у Палаті представників.

Герст разом із міністром оборони США Пітом Хегсетом і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном виступили перед Комітетом з питань збройних сил щодо фінансування Пентагону на наступний рік.

За його словами, основна частина витрат припала на боєприпаси. Також кошти спрямовувалися на експлуатацію техніки, обслуговування військ і заміну озброєння, використаного в ході операції на Близькому Сході.

Ця сума стала першою офіційною оцінкою вартості конфлікту, який розпочався наприкінці лютого. У Пентагоні зазначають, що остаточні витрати можуть бути значно вищими – після повної оцінки відомство планує звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування.
