Кошти спрямують на заробітню плату вчителям, рятувальникам та працівникам держорганів.
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Електронний та паперовий військовий квиток мають однакову юридичну силу 0.00
- Интернет | Сегодня, 13:35
Как осуществляется регистрация патента в США? 0.00
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Україна отримає новий грант від США у розмірі $3,9 млрд 0.00
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