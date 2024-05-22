Минэнерго обещает обновленные тарифы на электричество с июня

22 мая 2024, 10:15

Минэнерго еще не знает, каким именно будет тариф, однако уверено, что он будет подъемным для оплаты.

«Но они основываются в первую очередь на том, что население должно быть в состоянии оплачивать, чтобы это были посильные тарифы. И второе, эти тарифы должны способствовать проведению ремонтной кампании", - сказал заместитель министра энергетики Николай Колесник.Отвечая на вопрос, возможно ли повышение вдвое, заместитель министра сказал: «Решение, уверен, будет сбалансированным, чтобы этот шаг был посильным для населения».