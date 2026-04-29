Прибыль BP удвоилась благодаря войне с Ираном

29 апреля 2026, 10:45

Прибыль британской нефтегазовой компании BP в первом квартале текущего года более чем удвоилась на фоне резких колебаний мировых цен на нефть, вызванных войной с Ираном.

Согласно отчету компании, чистая прибыль за январь–март составила $4,3 млрд против $1,9 млрд за аналогичный период 2025 г.Отмечается, что волатильность на рынке позволила трейдерам компании извлечь значительную прибыль. Дополнительную поддержку оказали улучшение маржи в нефтепереработке, а также более сильные показатели сегмента транспортировки и хранения углеводородов. На фоне публикации отчетности акции BP на Лондонской бирже выросли на 2,8% - до $7,5 за бумагу (CNN).