Витік даних показав виробництво секретної системи РЕБ "Красуха-4"

10 октября 2025, 9:45

Хакерська група Black Mirror оприлюднила новий масив перехоплених внутрішніх документів, імовірно пов’язаних із російським концерном Ростех, що містить фотографії складання та випробувань системи радіоелектронної боротьби 1РЛ257 «Красуха-4».

Опубліковані матеріали, за попередніми даними, належать до виробничого звіту, підготовленого для іноземного замовника — ймовірно Сербії. Це перше публічне підтвердження технічних деталей, конструкції та процесу тестування однієї з найсекретніших систем російської РЕБ.



«Красуха-4» позиціонується Москвою як одна з найпотужніших наземних систем радіоелектронної боротьби, призначена для виявлення й придушення радарів далекого радіусу дії, зокрема на літаках ДРЛВ типу AWACS і супутниках розвідки.

Витік включає фотографії 2023 року, де видно збірку компонентів, кабельні системи, апаратні модулі й етапи випробувань. На знімках ідентифікують основні вузли, які раніше залишалися засекреченими, що робить цей витік потенційно цінним джерелом технічної інформації для аналітиків НАТО.



Комплекс складається з двох машин на шасі КамАЗ-6350 (8×8) — одна виконує роль випромінювальної станції РЕБ, інша — пункту управління. За даними виробника, концерну КРЕТ, «Красуха-4» має радіус дії 150–300 км, залежно від умов місцевості.

Москва розглядає цей комплекс як ключовий елемент багаторівневої системи ППО, покликаної «осліплювати» літаки та безпілотники розвідки противника — насамперед E-3 AWACS і RQ-4 Global Hawk. Проте незалежні експерти підкреслюють: більшість заявлених можливостей системи не підтверджено жодними відкритими випробуваннями.