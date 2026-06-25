Т-90М отримує РЕБ і захист верхньої півсфери

25 июня 2026, 13:45

«Ростех» підтвердив, що Т-90М отримав значно посилену систему радіоелектронної боротьби та додатковий захист моторно-трансмісійного відсіку у верхній півсфері — саме той сектор, куди найчастіше атакують FPV-дрони і барражуючі боєприпаси.



Ключова логіка апгрейду — не «покращити танк», а змінити саму модель його виживання. Класична броня закривала лобову і бортову проекції; сучасне поле бою перенесло головну загрозу вгору — і «Уралвагонзавод» тепер переробляє Т-90М під цю реальність паралельно з виробництвом, не чекаючи наступного покоління.

Конкретика модернізації: з кінця 2024 року на Т-90М інтегрується «Арена-М» — перша в Росії система активного захисту з твердим знищенням цілі, а на початку 2026-го підтверджено завершення розробки нового варіанту «Арени-М», здатного перехоплювати одноразові дрони та барражуючі боєприпаси. Паралельно розробляється «всеаспектна система вогневого захисту» — тобтоСтруктурне питання, яке джерело залишає без відповіді: Т-90М — це глибока модернізація платформи 1990-х, і генеральний конструктор «Уралвагонзаводу» Терліков прямо заявив, що танк модернізуватиметься ще десятиліття. Це вибір між двома стратегіями — безперервно нарощувати можливості наявної платформи або інвестувати в Т-14, який досі не введений у серійне виробництво.Перший шлях дешевший і швидший, але має стелю: скільки б РЕБ і «Арен» не повісили на радянський корпус, архітектура машини залишається архітектурою 1980-х.Другий — ризикований і дорогий, але саме його обирають Китай з Type 100 і США з M1E3. Те, що Росія після чотирьох років війни все ще модернізує Т-90М «на десятиліття вперед», є непрямим підтвердженням, що Т-14 як серійна машина залишається нереалістичним горизонтом.Т-90М з «Ареною-М» і РЕБ — це найкраща версія радянської концепції танка, адаптована під дрони; але «найкраща радянська версія» і «танк нового покоління» — не одне й те саме.