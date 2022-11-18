Потужний трекер Teltonika FMC230

18 ноября 2022, 21:56

Стійка до впливу вологи та пилу модель, що працює в мережі 4G (LTE Cat 1), а також підтримує сумісність із 2G (GSM).

Виріб оснащено вбудованими антенами GNSS, LTE, цифровими/аналоговими/імпульсними входами, що налаштовуються, трьома виходами DOUT, можливістю підключення Bluetooth і резервним акумулятором. FMC230 розроблений на існуючій платформі Teltonika, тому він зберігає всі функціональні можливості FMC130 з додатковим захистом від пилу та води за стандартом IP67.

Цей трекер можна встановлювати всередині або зовні транспортного засобу, не побоюючись, що вода, бруд або пил вплинуть на його роботу чи продуктивність. Це особливо актуально для галузей, де переважають складні умови експлуатації -сільське господарство, будівництво, гірничодобувна промисловість та ін.

FMC230 обладнаний входом, що дозволяє заощадити час на етапі встановлення, підключаючи такі аксесуари, як датчик дверей автомобіля, тривожні кнопки, датчик ременя безпеки та інші подібні датчики або аксесуари.

Крім того, пристрій має можливість увімкнення імпульсного входу для точного зчитування даних з витрат палива, тому FMC230 є ідеальним рішенням для машин з високою витратою палива, таких як крани, будівельні машини, гірничі машини або сільськогосподарське обладнання.

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