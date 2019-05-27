Panasonic представил новый термопот NC-EG4000

27 мая 2019, 11:45

Новый термопот Panasonic NC-EG4000 элегантного черного цвета с увеличенным объемом резервуара (4 л) станет незаменимым помощником на каждой кухне.

Он прекрасно сочетает функции электрочайника и термоса, и при этом позволяет существенно сэкономить на электроэнергии. Особенно полезен термопот будет в семьях, где растут малыши, и там, где любят принимать гостей.



Очевидной отличительной особенностью новинки стал насыщенный черный цвет корпуса, редкий для данной продуктовой категории. Благодаря ему термопот легко впишется в интерьер практически любой кухни - как светлой, так и темной.



В отличие от чайника новый Panasonic NC-EG4000 не нужно нагревать каждый раз, когда захочется выпить чашечку чая или кофе. Благодаря вакуумной термоизоляции вода в нем сохраняет высокую температуру дольше, а двойные стенки работают как термос, помогая поддерживать нужную температуру. Просто нажмите на кнопку – и встроенный электронасос обеспечит подачу воды нужной температуры в чашку.



Внутренний резервуар термопота защищен инновационным покрытием BINCO на угольной основе, улучшающим качество питьевой воды, что крайне важно для жителей крупных городов. А функция длительного кипячения помогает снизить содержание хлора в воде и избавиться от болезнетворных бактерий – для этого нужно удерживать кнопку «Кипячение/Повтор».



Чтобы с самого утра получить заряд бодрости и хорошего настроения, установите таймер включения устройства на определенное время – и готово! Для любителей кофе предусмотрен специальный режим, при котором вода подается медленней обычного, как в капельной кофеварке, таким образом кофе заваривается лучше, а вкус его становится максимально насыщенным.



А если вы поклонник по-настоящему вкусного чая, без термопота просто не обойтись. Чтобы чайные листья полностью раскрыли свой потенциал, воспользуйтесь одним из четырех температурных режимов: идеальный крепкий черный чай получится при температуре 98-90 градусов, для зеленого чая используйте воду не горячее 80 градусов, а пакетированному чаю для полноценного раскрытия вкуса требуется вода с еще более низкой температурой - около 70 градусов.



Наличие нескольких температурных режимов оценят не только гурманы, но и молодые родители, ведь термопот позволяет воде надолго сохранить температуру около 60-70 градусов, необходимую для приготовления детского питания, так что, если в вашей семье есть маленький ребенок, термопот существенно облегчит вам жизнь.



Выбрать нужный режим помогают кнопки на панели термопота. На корпусе устройства также есть индикатор уровня воды: если резервуар пустой, включить термопот не получится – модель оснащена специальной защитой. Прибор абсолютно надёжен и безопасен. С ним не придётся переживать за детей и пожилых членов семьи - о корпус термопота невозможно обжечься. Кроме того Panasonic NC-EG4000 имеет автоматическую блокировку подачи воды, а значит вы случайно не зальете кухню кипятком. Отключается она также просто – одним нажатием на соответствующую кнопку.



В стандартном режиме кипячения воды термопот потребляет 700 Вт в час. Предусмотрен энергосберегающий таймер на шесть часов, когда энергопотребление снижается до 25-50 Вт/ч. Инновационная вакуумная изоляция дольше поддерживает заданную температуру воды, поэтому подогрев включается реже, чем в обычном термопоте, что благоприятно скажется на ваших коммунальных платежах, а значит и на вашем настроении!