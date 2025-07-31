"Українські вертольоти" під загрозою санкцій РНБО, — ТСН

31 июля 2025, 8:15

Бомба, яка тікала півтора місяці, нарешті може вибухнути. Скандал набирає масштабів. Компанія «Українські вертольоти», яка спочатку за копійки орендувала гелікоптери в української армії і не повертала їх, тепер виявилася ще й замішаною у співпраці з росіянкою Марією Юдіною.

"Пані з московським паспортом володіє "американською" Alpha Aviation, через яку УВ орендує борти. Її коханий Кирило Аносов керує російською авіакомпанією. І до всього цього - керівництво УВ це колишні генерали МВС та екс-чиновники Генштабу!



Коли журналісти розкрили російський слід, компанія влаштувала справжнє шоу - прес-конференції, звернення до президента, крики про "рейдерство". Але на пряме питання про ру-паспорт Юдіної - німі як партизани. Власник компанії Ткаченко «евакуювався» на Кіпр. Навіть найняли адвоката з російсько-американської асоціації юристів, щоб погрожувати пресі!



Державіаслужба, яка мала перевіряти історію бортів, видала класичну відписку про «документи в порядку». Керівник ДАСУ Олександр Більчук красномовно мовчить, наче проблема сама розчиниться", — зазначають журналісти ТСН.



Нагадаємо: Поки українці збирають на дрони по 10 грн, компанія «Українські Вертольоти» роками заробляє мільйони доларів на контрактах ООН — використовуючи техніку москалів, що ще вчора літала під російським прапором.

