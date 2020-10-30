Как купить iPhone 12 первым?

30 октября 2020, 11:15

В Украине продажи официального iPhone 12 стартуют уже завтра, 30 октября. Быстрее всего приобрести iPhone 12 можно в круглосуточном магазине MOYO 24/7, который работает как днем, так и ночью.

Выдача предварительно сделанных заказов и продажа имеющихся новых моделей начнется с 00:01.

Напоминаем, что киевский магазин MOYO по адресу ул. Марка Вовчка, 18 работает в формате 24/7. Это три этажа с техникой, электротранспортом, большой бытовой техникой и товарами для детей. Еще в 2018 году компания запустила автоматизированный сервис доставки товаров со склада, который соединен с магазином с помощью транспортной линии. Для бесконтактной доставки со склада доступно более 40 тысяч единиц техники. Товары выдают в течение 20 минут с момента оформления и подтверждения заказа на сайте.

MOYO 24/7 остается единственным магазином в Украине, в котором можно приобрести технику с самовывозом в течение дня и ночи.