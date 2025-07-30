1400 компаній вже перенесли свої бізнес-номери до lifecell

30 июля 2025, 15:45

Український мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), продовжує утримувати лідерство за кількістю номерів, перенесених до його мережі у 2025 році.

Упродовж першого півріччя близько 70% усіх перенесень – включно з корпоративними номерами ФОП та юридичних осіб – були здійснені саме на користь lifecell.

Станом на липень 2025 року вже більш ніж 1400 підприємств перенесли до мережі lifecell тисячі бізнес-номерів, обравши тарифи та сервіс оператора. У 2025 році lifecell зафіксував зростання обсягів перенесення корпоративних номерів удвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Така динаміка свідчить про високу довіру до оператора та актуальність його рішень для корпоративного сегмента.

Крім того, lifecell наразі зафіксував ціну для нових MNP бізнес-абонентів. За умовами акції «Фікс ціна», компанії, які переносять бізнес-номери до lifecell, мають можливість підключити тариф за 180 грн/місяць з фіксованою вартістю до кінця 2026 року.

Торік lifecell оновив лінійку тарифів для бізнесу, запропонувавши пакети «Бізнес Стартап», «Бізнес Команда», «Бізнес Імпульс», «Бізнес Актив», «Бізнес Прогрес» та популярний серед MNP-клієнтів тариф «Бізнес плюс 199», доступний за ціною 180 грн/місяць для нових перенесених абонентів. Усі тарифи містять доступ до послуги lifecell Плюс, яка дозволяє щомісяця отримувати дві додаткові послуги без доплати.

«Ми не просто оновили тарифну лінійку – ми створили продукти, що мають задовольняти запити бізнесу на мобільний зв'язок. Наші бізнес-тарифи, на нашу думку, вирізняються співвідношенням вигідної ціни та збалансованого наповнення. Зокрема, ми надаємо значний обсяг хвилин на номери інших операторів. Крім того, абоненти можуть використовувати пакети послуг не лише в Україні, але й за кордоном. Удвічі більший попит на перенесення бізнес-номерів до lifecell у поточному році, ніж у попередньому, підтверджує: нам вдалося влучити в очікування клієнтів», – зазначає експерт з корпоративних рішень lifecell Тетяна Тищенко.

Процедура перенесення бізнес-номерів максимально проста, складається з трьох етапів і зазвичай триває до трьох робочих днів. Для зручності клієнтів lifecell запустив спеціалізований сайт MNP-B2B, де можна подати заявку, ознайомитися з процедурою та отримати інформацію про тарифи.

При перенесенні бізнес-номерів компанія:

• зберігає поточні номери для зв’язку з клієнтами та партнерами;

• зберігає всі авторизації у банках, CRM-системах та мобільних застосунках;

• отримує доступ до персонального експерта з міграції;

• отримує можливість онлайн-керування послугами.