СМИ: РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

6 октября 2025, 12:45

Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи после двухмесячного перерыва.

Об этом сообщает издание NK Pro, основываясь на спутниковых снимках, зафиксировавших движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР. Согласно снимкам, судно Lady R, находящееся под международными санкциями за участие в незаконных операциях с оружием, вновь зафиксировано в порту Расон. Этот визит стал первым за последние 2 месяца и, как считают эксперты, может свидетельствовать о подготовке к новой загрузке.По данным аналитиков, 2 октября судно выгрузило контейнеры в порту Расон. До этого оно заходило в российский порт Восточный, где находилось с 24 по 26 сентября, готовясь к рейсу. Уже на следующий день Lady R могла переместиться к соседнему пирсу, где с середины сентября скапливались новые контейнеры.Точное содержимое контейнеров, которые транспортируются с августа 2023 года, остается неопределенным. При этом эксперты допускают, что речь идет о военных поставках, которые могут осуществляться не только морским путем, но и через железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей.