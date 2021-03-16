Год школьного карантина – как изменилось пользование сервисами онлайн учебы

16 марта 2021, 11:15

Год назад, 12 марта 2020 был введен карантин в учебных заведениях – для предотвращения распространения COVID-19.

Vodafone вместе с партнерами национальной платформы «Всеукраинская школа онлайн» проанализировали динамику посещения, популярность и эффективность учебных платформ.



Vodafone поддерживает проект, обеспечивая учеников и учителей безлимитным интернет-доступом. За последний год Vodafone запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц (LTE 900) во всех областях Украины. Базовые станции покрывают около 5100 новых населенных пунктов, а это значит, что образование в онлайн школе смогут получать ученики во всех уголках страны.



Количество зарегистрированных пользователей Всеукраинской школы онлайн выросло почти в 4 раза по сравнению с декабрем – с 36,5 до 140 тысяч пользователей. 105000 из них – ученики, 28000 – учителя, остальные – слушатели (родители). Всеукраинская школа онлайн является актуальным сервисом не только в Украине. Школу посещают пользователи из 103 стран мира - отовсюду, где проживают или находятся украинцы.



Проект создан для обеспечения учащихся 5-11 классов учебными материалами, видеоуроками (их уже 1000 на платформе), тестами и заданиями для самостоятельной работы. На платформе учителя также получат методические рекомендации по проведению уроков в условиях смешанного и дистанционного обучения с 18 школьных дисциплин.



Vodafone присоединилась к инициативе Министерства образования и науки Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Украинского института развития образования и общественного союза «Освіторія» сразу после запуска онлайн-школы, а перед Новым Годом обеспечила учеников и учителей безлимитным интернет-доступом.



Безлимитный трафик Vodafone на онлайн-платформу школы предоставляется в рамках услуги Online PASS. Услуга Online PASS присутствует по умолчанию в молодежном тарифе Joice, поэтому при его использовании, дополнительная плата не взимается. Тариф Joice обеспечивает безлимит на YouTube трафик, а это значит, что ученики получат безлимит не только на посещение онлайн-портала, но и на учебные материалы школы, опубликованные на YouTube.



Во время карантина Vodafone запустил и собственный образовательный проект – школу Vodafone Big Data Lab. Это комплексный интенсивный курс подготовки data science специалистов, предусматривающий изучение фундаментальных математических дисциплин по анализу данных, доменную экспертизу и практику с реальными обезличенными большими данными Vodafone. По окончании курса и успешной защиты финального проекта, выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и тому подобное.



К созданию курса присоединились лучшие специалисты Украины и мира, составив первую в Украине комплексную программу обучения data science. Онлайн формат обучения также стал преимуществом школы – отбор в школу проходил с конкурсом 7 человек на место, а все студенты, поступившие на пилотный курс Vodafone Big Data Lab завершили обучение в школе.



Vodafone активно внедряет электронные инструменты взаимодействия в повседневную жизнь украинцев. Так, с декабря в магазинах Vodafone и партнеров появилась возможность использовать приложение Дія для идентификации при обслуживании абонентов. С помощью Дії посетители магазинов Vodafone могут подключать нужные сервисы, изменять тариф, управлять дополнительными услугами и получать финансовую информацию о своем номере.