5 проверенных способов не скучать во время карантина

25 марта 2020, 9:45

Оставаться сейчас дома – правильный выбор! Узнайте, как разнообразить досуг «на удалёнке».

Как говорил герой одного популярного американского сериала, если все катится по наклонной, у вас есть всего два варианта. Конечно, мы – за второй! Вытягивать себя из стресса и депрессии нужно самостоятельно. А когда сидишь на карантине в четырех стенах и общение с людьми ограничено, помочь скрасить досуг могут подходящие гаджеты.

Если у вас до сих пор нет современного SMART-телевизора, самое время это исправить. Сейчас, когда фильмы и сериалы стали настоящим спасением для тех, кто в условиях карантина вынужден сидеть дома, телевизор с подключением к Wi-Fi – просто must have. Рекомендуем SMART-телевизор SAMSUNG UE55NU7090UXUA, который можно купить, не выходя из дома на foxtrot.ua, да ещё и с бесплатной доставкой от Фокстрот. Утонченный дизайн, максимальная передача деталей, высокая контрастность, ультрареалистичное изображение формата 4K UHD и управление с экрана смартфона.

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Погружайтесь в яркую игровую реальность

Очевидный плюс в домашнем пребывании – это то, что наконец-то появилось достаточно времени на игры. Было бы только, на чем играть. Самое время купить геймерский ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DY-BQ024. Его супервысокая производительность позволит полностью погрузиться в игровую реальность, а геймерская подсвеченная клавиатура и пространственный звук сделают процесс игры еще приятнее.

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Выходите на новый уровень гейминга

Если игровая реальность – ваш второй дом, пора провести апгрейд. Новая игровая приставка SONY PS4 1ТВ с тремя играми и подпиской PS Plus на 3 месяца – то, что нужно. Вы получите большой выбор эксклюзивных игр, геймплей в виртуальной реальности и сможете получить массу ярких эмоций, которые во время игры обеспечат суперсовременные технологии.

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Слушайте музыку и подкасты с идеальным звуком

Когда все старшие члены семьи работают дома «на удалёнке», а младшие – на дистанционном обучении, насладиться любимыми треками или новыми развивающими подкастами можно только в наушниках. Откройте для себя качественный саунд с беспроводными наушниками APPLE AirPods с зарядным футляром (MV7N2RU/A). Настраиваются в одно касание, включаются автоматически, есть функция Siri. Их можно быстро подзарядить в футляре. Заряда хватит на 5 часов прослушивания музыки или 3 часа разговоров по телефону.

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Уделяйте внимание своим близким удаленно

Сейчас в особенности главное средство связи и общения – ваш смартфон. Если он давно подглючивает, быстро разряжается, а памяти не хватает даже на приём сообщений – пора покупать новый. Как раз есть время и подходящий момент без спешки и суеты выбрать именно тот смартфон, который устроит по всем параметрам. Заказывайте на foxtrot.ua и получайте с доставкой прямо домой.

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