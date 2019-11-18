ПриватБанк обеспечил курьеров "Новой Почты" miniPOS терминалами

18 ноября 2019, 11:45

ПриватБанк завершил первый этап проекта по оснащению курьеров филиалов и представительств «Новой Почты» miniPOS терминалами.

Они позволяют принимать безналичную оплату любыми типами банковских карт или цифровых кошельков. Мини-терминалы значительно компактнее традиционных торговых терминалов, что делает их более удобными для служб доставки.



«Сегодня в адресной доставке наших стратегических партнеров работает более 1 000 miniPOS терминалов в 112 городах, а до конца года мы обеспечим возможность безналичной оплаты по всей стране, – заявил руководитель направления по обслуживанию торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов. – MiniPOS терминал – это совершенно новое поколение эквайрингового оборудования по очень доступной цене, которое позволяет принимать к оплате любые карты. Его разработали с учетом специфики работы курьерских служб, кафе, такси или малого бизнеса».



«Все наши обновления – ради клиентов. Надеюсь, что дополнительная возможность безналичной оплаты услуг адресной доставки им понравится», – говорит Александр Бульба, директор «Новой Почты».



Чтобы произвести оплату, достаточно приложить карту к мини-терминалу, как показано на видео. MiniPOS Терминал принимает любые банковские карты – бесконтактные, с чипом или магнитной полосой. Также через мини-терминал можно расплачиваться с Apple Pay или Google Pay.



По данным ПриватБанка, с начала 2019 года объем безналичных оплат в сети эквайринга банка вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. До конца года банк планирует увеличить сеть торговых терминалов до 220 тысяч, причем большинство из них будут принимать бесконтактные платежи.