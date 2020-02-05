Сервис Raketa застраховал своих курьеров

5 февраля 2020, 11:15

Теперь курьеры смогут получить финансовую помощь при несчастном случае или ДТП.

Работа курьеров становится более защищенной. С 1 февраля 2020 года все курьеры сервиса Raketa смогут получить денежную помощь при несчастном случае, который произошел во время выполнения доставки.

Страховка покрывает все возможные травмы, а также включает в себя страхование жизни. Размер выплат при наступлении страхового случая может достигать 100 000 гривен. Страховым партнером выступает компания ARX.«Наши курьеры ежедневно работают в плотном городском трафике. Важно, чтобы каждый из них ощущал себя защищенным и мог рассчитывать на финансовую поддержку в случае несчастного случая», — рассказал Станислав Дмитрик, сооснователь Raketa.

«Формально, курьеры – наши контрагенты. Поэтому классическая страховка сотрудника компании на них не распространяется. Совместно с ARX мы разработали специальные условия, которые учитывают все аспекты работы курьером», — рассказал Юхимчук Алексей, сооснователь Raketa.

Страховка автоматически активируется, когда курьер принимает заказ на доставку. В случае несчастного случая, служба поддержки Raketa окажет всю необходимую помощь и поможет в подготовке документов для страховой выплаты.