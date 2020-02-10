Украинский сервис Raketa покрыл все города-миллионники

10 февраля 2020, 11:15

Заказать бесплатную доставку теперь можно в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и Одессе.

Одесса стала пятым городом, в котором еду из кафе и ресторанов доставляют бесплатно. Сервис доставки Raketa покрыл все пять украинских городов-миллиоников, а до конца 2020 года будет доступен в большинстве областных центров.

На старте заказать доставку в Одессе можно из почти 50 заведений, расположенных в центральной части города. В течение месяца услуги Raketa будут предоставляться в тестовом режиме. За это время список ресторанов и покрытие планируется существенно расширить. В городе уже работают порядка 100 курьеров (пеше/вело/мото/авто). Заявленное время доставки — до 60 минут, стоимость услуги для клиента — 0 грн.

«Raketa намерена кардинально изменить рынок доставки еды. Мы не ограничиваем минимальную сумму заказа, а доставка будет бесплатной для клиента. Не важно, заказываете ли вы десяток пицц для большой компании, или хот-дог для быстрого перекуса, мы привезем заказ быстро и без платы за доставку. И это не демпинг, а желание сделать сервис доступным для всех», — рассказал Владимир Самборский, операционный директор Raketa.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. При его запуске клиенту отображается меню ресторанов-партнеров, расположенных в радиусе 3 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.

По случаю запуска сервиса в Одессе, Raketa предлагает промокод raketainadesa. Он дает 100 грн скидки на первый заказ от 150 грн.