Raketa запускает бесплатную доставку из KFC

23 марта 2020, 10:45

Теперь меню популярного фаст-фуда доступно с доставкой на дом.

Украинский сервис Raketa начал работу с сетью KFC по всей Украине. Теперь почти все блюда из меню можно заказать с бесплатной доставкой в пяти городах, а в ближайшее время их станет еще больше.

Raketa ранее уже доставляла блюда из KFC в Днепре. Теперь же воспользоваться бесплатной доставкой можно в Киеве, Харькове, Павлограде и Вишневом. В ближайшие дни список городов будет расширен.Для доставки доступно все меню заведений, за исключением напитков на разлив и мороженного. Услуги Raketa остаются бесплатными не зависимо от суммы заказа. Время доставки заказа не должно превышать 60 минут.

Сервис доставки Raketa также ввел превентивные меры безопасности, чтобы защитить клиентов и курьеров. Так, при заказе еды из кафе и ресторанов можно воспользоваться бесконтактной доставкой.

Чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно сделать соответствующую пометку в комментариях к заказу и оплатить его по безналичной форме. В таком случае курьер в телефонном режиме свяжется с клиентом и обговорит, где оставить пакет с заказом, либо же передаст его с максимальным соблюдением мер предосторожности.

Чтобы еще больше простимулировать людей не нарушать карантин, Raketa предлагает воспользоваться промокодом vdoma. Он дает 100 грн скидки при безналичной оплате. Промокод действует во всех городах, где доступна доставка от Raketa.