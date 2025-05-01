1 мая 2025, 10:45

Информбюро КНР опубликовало Белую книгу, в которой утверждается, что коронавирус возник за пределами Китая.

В документе приводятся данные американских Центров по контролю заболеваний и Национальных институтов здравоохранения, указывающие на наличие случаев COVID-19 в США до вспышки в Ухане.Особое внимание уделено штату Флорида: несмотря на официальную дату первого заражения 1 марта 2020 г., в открытых данных говорится о случаях еще в январе, причем большинство инфицированных не выезжали за границу. Китайская сторона также указывает на удаление ключевой информации и увольнение сотрудника, ответственного за ведение этих данных (Государственное информбюро КНР.Белая книга - официальный правительственный документ, в котором излагается позиция государства по какому-либо важному вопросу.