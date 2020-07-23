Облачная CRM-система - must have для успешного ведения бизнеса

23 июля 2020, 12:45

Чего хотят пользователи от любой CRM-системы? Антон Хвастунов, директор по развитию бизнеса GigaGroup и совладелец компании GigaCloud, уверен, что самые важные параметры бизнес-процесса ― это скорость, удобство, безопасность и цена.

Большую роль в их реализации играет CRM-система, размещенная в облаке. В ней сосредоточены все важные для бизнеса процессы. В новом выпуске YouTube-канала GigaCloud About ведущие пригласили поговорить о системах работы с клиентами Павла Яковенко, СЕО компании CRMiUM, маркетплейса разных CRM-систем.По мнению Павла, все компании, которые являются лидерами рынка в своей отрасли используют CRM-систему. Она позволяет не терять клиентов и автоматизировать рутинные процессы. "Есть хороший пример из нашей практики, когда в одной из компаний CRM-система заменила половину менеджеров в отделе продаж, ― рассказывает Павел. ― До внедрения нужно было помнить в какую компанию и когда нужно перезвонить повторно после первой поставки. СRM-система стала автоматически направлять клиенту напоминания с возможностью повторить заказ нажатием всего одной кнопки, ― рассказывает Павел. ― Она взяла на себя все механические, рутинные задачи, а менеджеры по продажам занялись привлечением новых клиентов. В результате отдел продаж сократился из трех до шести человек"."Среди наших клиентов нет тех, кто держит CRM-системы на собственных серверах, ― продолжает Павел. ― Размещение в облаке дает бизнесу доступность сервиса в любой точке мире, в любое время суток. Облако обеспечивает стабильность работы системы, экономию на системном администрировании, возможность гибко расширять или уменьшать мощности по щелчку пальца. Когда клиент подключает больше пользователей к системе, тем самым увеличивая нагрузку на сервер, мы добавляем мощности, и он без проблем продолжает работу".Когда компания начинает работать в CRM, то сразу же начинает от нее зависеть. "Мы привыкли, что у нас дома есть электричество, и когда оно пропадает, не знаем, что делать дальше, ― говорит Павел. ― Поэтому лучше перестраховаться и перенести CRM-систему в облако. А собственные ресурсы потратить на развитие компании".О YouTube-канале GigaCloud About

Канал создан в сентябре 2019 года облачным провайдером GigaCloud. На канале в доступной форме рассказывается об облачных технологиях, о том, как они влияют на бизнес, проводятся регулярные интервью с экспертами в сфере IT.



Канал GigaCloud About: https://www.youtube.com/channel/UC3nPQUucftMJy6osBMQt6dQ