Облачные технологии в автомобилестроении

Облачные технологии играют важную роль в разработке новых технологичных автомобилей. Пока их используют чаще в информационно-развлекательных системах и для построения надежной IT-инфраструктуры компаний-производителей и импортеров.
Но уже скоро мы увидим, например, обновления ПО электрокара через облако. Такое мнение высказал Антон Хвастунов, директор по развитию бизнеса GigaGroup и совладелец компании GigaCloud. В новом выпуске на YouTube-канале GigaCloud About ведущие обсудили тему актуальности цифровой трансформации автобизнеса на примере компании «Порше Украина».
«В ближайшее время основными трендами в развитии концерна Volkswagen будут экологичность и безопасность. К 2023 году концерн планирует инвестировать порядка 30 млрд евро в электромобильность, а к 2028 году выпустить большое количество новых моделей электромобилей», ― говорит Александр Жуков, IT-директор «Порше Украина».
«Каждый водитель имеет свой список технологий, которые должны быть в его автомобиле. Для кого-то — это комфорт, для кого-то — безопасность, которую обеспечивают, так называемые, ассистенты безопасности, парковки или экстренное торможение при каких-то препятствиях на дороге. Например, у Audi есть система “pre sense”, которая в момент опасности, может затормозить до полной остановки автомобиля», — продолжает Александр.
Мы используем современные технологии не только в машиностроении, но и для эффективной работы офиса — подчеркивает Александр. «Мы разрабатываем много систем, направленных на аналитику и планирование продаж. Большое внимание уделяем CRM-системе, которая поможет нам лучше анализировать воронку продаж. Сейчас идет процесс разработки и тестирования, размещаться она будет в облаке. К концу следующего года мы постараемся ее внедрить на всех дилерских предприятиях Украины. Дилер будет получать все данные об автомобиле и его конфигурациях, практически в онлайн-режиме. Решение станет доступно, как на десктопе, так и на планшете. И будет максимально безопасно».
После ущерба, нанесенного вирусом Petya, мы начали задумываться об отказоустойчивых решениях и страховочных вариантах для своей IT-инфраструктуры — продолжает Александр. «Австрийский холдинг, частью которого мы являемся, достаточно консервативный в плане технологических решений в инфраструктуре. Поэтому мы были первыми, кто заговорил о сервисе Disaster Recovery на базе облака. Имея резервный дата-центр в облаке GigaCloud мы можем не зацикливаться на наших ресурсах и легко поднять как часть инфраструктуры, которая нам необходима в определенный момент, так и всю инфраструктуру, когда у нас действительно легла основная площадка. В течении двух лет мы провели порядка 4-6 тестов, и только недавно приблизились к необходимому нам результату по восстановлению — 1 час».
Мы не собираемся останавливаться на этом, продолжаем развиваться, анализировать наши ошибки и принимать новые вызовы», — резюмирует Александр Жуков.
Полная версия нового выпуска GigaCloud About:
https://youtu.be/6so71BMIurA
Канал GigaCloud About: https://www.youtube.com/channel/UC3nPQUucftMJy6osBMQt6dQ