Облачные технологии в автомобилестроении

3 ноября 2020, 14:15

Облачные технологии играют важную роль в разработке новых технологичных автомобилей. Пока их используют чаще в информационно-развлекательных системах и для построения надежной IT-инфраструктуры компаний-производителей и импортеров.

Но уже скоро мы увидим, например, обновления ПО электрокара через облако. Такое мнение высказал Антон Хвастунов, директор по развитию бизнеса GigaGroup и совладелец компании GigaCloud. В новом выпуске на YouTube-канале GigaCloud About ведущие обсудили тему актуальности цифровой трансформации автобизнеса на примере компании «Порше Украина».