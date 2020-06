Облачные сервисы в бизнесе - неотъемлемая часть IT-стратегии

3 июня 2020, 10:45

Если бизнес хочет быть на шаг впереди конкурентов, ему необходимо иметь гибкое IT и четкую IT-стратегию. Все это сегодня невозможно реализовать без облачных технологий.

Такое мнение высказали эксперты по построению стратегии цифровой трансформации в эфире YouTube-канала GigaCloud About.



В съемках нового выпуска GigaCloud About приняли участие Вячеслав Нехороших ― Chief Information Officer (CIO) в группе компаний "ФОКСТРОТ", в прошлом ― руководитель направления информационной безопасности АО КБ "ПриватБанк" и Степан Веселовский ― СEO Львовского IT-кластера, главный организатор IT Arena. Ведущий и гости обсудили тему актуальности цифровой трансформации бизнеса, пообщались о механизмах, трудностях и путях реализации IT-стратегии. На примере IT-кластера разобрались с общим видением цифрового будущего бизнеса и государства.



"Облака в нашем бизнесе являются неотъемлемой частью IT-стратегии, ― говорит Вячеслав Нехороших. ― Облака ― чистый OpEx, это то, что ценно при продаже компании. Если владелец бизнеса когда-то захочет его продать, то "железо" будет не тем активом, который положительно оценят. Поэтому OpEx ― это лучшая модель, в которую нужно переходить по максимуму. Конечно, есть системы и сервисы, которые перенести в облако сложно или практически невозможно оторвать от локальной инфраструктуры из-за высокой конфиденциальности информации, которая в них обрабатывается. Но представить работу большой площадки электронной коммерции на наземной инфраструктуре сейчас очень сложно. Она должна выдерживать нагрузки, возникающие во время сезонных распродаж или "черных пятниц", а без облака, которое предоставляет возможность быстрого масштабирования и гибких настроек обеспечить ее стабильную работу невозможно. Именно поэтому, облака ― очень важная часть IT-стратегии группы компаний "ФОКСТРОТ". Сейчас мы достаточно успешно идем в облака, "живем" там и работаем".



"Мне кажется, что в государственном секторе драйвером собственно цифровой трансформации будут сами граждане, ― таково мнение Степана Веселовского. ― Когда 15-16 лет назад появились первые сайты, можно было какую-то информацию МВД, или других государственных служб получить через Интернет. Далее процесс получения информации становился более удобным, и сейчас человек может решить все свои вопросы по телефону. Через 10-15 лет у нас будет совсем другой ландшафт избирателей. Среди них будет мало тех, кто помнит жизнь без технологий и все больше тех, кто помнит, сколько времени они живут с телефоном. Потому что чем дольше смартфон находится в кармане, тем больше память и ум настроены на принятие цифровой трансформации".



О YouTube-канал GigaCloud About

Канал создан в сентябре 2019 облачным провайдером GigaCloud. На канале в доступной форме рассказывается об облачных технологиях, о том, как они влияют на бизнес, проводятся регулярные интервью с экспертами в сфере IT.





Канал GigaCloud About: https://www.youtube.com/channel/UC3nPQUucftMJy6osBMQt6dQ